Game of Thrones: in base a un sondaggio molti spettatori avrebbero gradito il finale

Nonostante le polemiche che hanno accompagnato il finale di Game of Thrones, un sondaggio avrebbe dimostrato come la maggior parte degli spettatori in realtà avrebbe gradito l'epilogo mostrato durante lo show.

La delusione dei fan ha portato, tra i tanti, anche l'attore Isaac Hempstead-Wright a parlare della petizione, cercando di arginare il mare di dissenso creatosi intorno alla serie. Ma il sondaggio condotto da Morning Consultant sembra aver riportato più ottimismo intorno alla puntata finale che ha chiuso definitivamente il ciclo televisivo dell'adattamento dell'opera di George R. R. Martin.

Sono stati, infatti, presi in considerazione 2021 persone, e di queste oltre il 14% si è sintonizzato per vedere il finale della serie. Delle 314 persone che hanno visto l'episodio, un totale del 63% ha fatto riscontrare un parere positivo, composto da un 37% che ha apprezzato 'un pò' e un 26% che ha invece affermato di averlo apprezzato molto.

Il restante 34% non ha apprezzato invece il finale, dividendosi tra un 24% a cui l'episodio 'non è piaciuto' e un 10% a cui 'non è piaciuto per niente'.

A coloro che hanno partecipato al sondaggio è stato inoltre chiesto di valutare da 1 a 10 l'episodio, e il risultato ha portato a una media del 6,43. Infine gli spettatori hanno anche espresso la propria decisione in merito all'abbonamento HBO dopo la fine della serie. Il 55% ha risposto che non intende annullarlo, l'8% ha detto di averlo già annullato, mentre il 19% ha detto di aver intenzione di farlo.

Ricordiamo che The Iron Throne è stato trasmesso lo scorso 19 maggio, e nonostante le polemiche il finale di Game of Thrones è risultato il più visto di tutti i tempi per HBO.