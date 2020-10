Game of Thrones, Benioff: 'Nessun avrebbe interpretato Oberyn meglio di Pedro Pascal'

Nel corso delle varie stagioni di Game of Thrones la violenza non è mai mancata ma, se dovessimo scegliere la morte che più di ogni altra ci ha segnato, non potremmo far a meno che penso all'ottavo episodio della quarta stagione quando il cranio Oberyn Martell è stato letteralmente fracassato dalla furia di Sir. Gregor Clegan.

La Vipera Rossa di Dorne è stata magistralmente interpretata da Pedro Pascal che, proprio grazie a questo ruolo tanto amato dal pubblico, ha potuto prendere parte a successive produzioni di grande successo tra cui ricordiamo Narcos e soprattutto The Mandalorian. Secondo Benioff, nessun altro sarebbe stato in grado di eguagliare questo incredibile attore che ha fatto un provino molto fuori dagli schemi.

"Sarah Paulson mi ha girato un suo video fatto dall'Iphone, il che è veramente molto particolare. Era una merda, girato in verticale. La qualità era orrida. La performance però era eccezionale, unica ed intensa. Interpretava quell'uomo, non un personaggio. Era fo*******nte affascinante".

Lo showrunner ha poi aggiunto: "Dopo aver visto l'intera stagione non c'erano dubbi che Pedro sarebbe diventato una star. Francamente, pensavo che meritasse più riconoscimenti. Avrebbe sicuramente meritato qualche premio. É entrato in corsa e ha conquistato tutti. Cercavamo qualcuno che avesse carisma e profondità, che potesse attrarre sia gli uomini che le donne. Qualcuno con una certa sensibilità. Oberyn porta dentro di se una grossa rabbia. Dan e io siamo entusiasti di aver dato a Pedro una possibilità che lo ha aiutato concretamente nella sua ascesa, perché è un vero gioiello sia come attore che come uomo".

Con l'uscita di Fire Cannot Kill a Dragon, libro sul dietro le quinte di Game of Thrones, abbiamo appreso molti retroscena sulla serie ispirata ai libri di George RR Martin. Ad esempio è stato rivelato che gli showrunner hanno fatto molta pressione su Jason Momoa per le scene di nudo.