Game of Thrones: Benioff e Weiss ammettono alcuni loro errori nella serie

I fan di Game of Thrones hanno un rapporto quasi di amore-odio con gli sceneggiatori Benioff e Weiss, soprattutto per quanto riguarda l'ultima stagione, che per usare un eufemismo, non ha certo messo tutti d'accordo. I due showrunner però non ne avevano mai parlato finora.

Dopo le proteste dei fan per via della fine dello show principalmente, ma anche su come sono stati trattati alcuni personaggi ad esempio, e addirittura per la Battaglia di Winterfell, uno dei momenti chiave della serie che però è stato girato con una fotografia a detta di molti troppo scura, tanto che alcuni hanno avuto difficoltà nel vedere cosa succedeva, i due sceneggiatori hanno addirittura cancellato la loro presenza al Comic-Con di San Diego per evitare critiche.

Nei giorni scorsi però hanno finalmente parlato all'Austin Film Festival, ammettendo alcuni dei loro errori nel corso dell'ultima stagione di Game of Thrones. A rovinare parzialmente l'esperienza, secondo loro, è stato il dover rimuovere alcuni degli elementi fantasy, per rendere lo show appetibile a un pubblico ancora più ampio, ad esempio. Benioff inoltre ha ammesso di aver tenuto poco in considerazione la possibile reazione dei fan dello show.

I due hanno poi parlato del fatto che, adattando un prodotto già esistente come una serie di libri, è inevitabile che si decida prima o poi di prendere un'altra strada. In questo caso la decisione è stata ancora più facilitata dal fatto che il materiale di riferimento a un certo punto fosse finito.

Tutti questi passi falsi però non hanno impedito alla serie di conquistare 32 nomination all'ultima edizione degli Emmy, qualcosa di inaspettato anche per i due: "È stata una sorpresa. Pensavamo che essendo l'ultima stagione sarebbero state tante, ma non ci aspettavamo fossero così tante. Sono molto contento per tutto il nostro team, gli attori e lo staff, perché tutti ci hanno fatti sentire orgogliosi di loro e sappiamo quanto duramente hanno lavorato. Lo abbiamo visto ogni giorno per molti anni".

Che ne pensate delle loro parole? Com'è il vostro giudizio sulla conclusione di Game of Thrones? proposito dei due showrunner, sapevate che la trilogia di Star Wars di Benioff e Weiss è stata cancellata? Trovate tutte le ultime notizie a riguardo sul nostro sito.