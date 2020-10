Game of Thrones, Benioff e Weiss ammettono: 'Mentimmo a HBO su un aspetto dello show'

Di Benioff e Waiss si può dire di tutto (e di tutto, in effetti, è stato detto), ma è innegabile che i due showrunner abbiano avuto un ruolo fondamentale nel convincere HBO ad investire in Game of Thrones prendendo in mano una saga letteraria ancora ben lontana dal concludersi.

Diciamolo: non tutte le produzioni avrebbero fatto carte false per accalappiarsi i diritti dell'opera di Martin, soprattutto considerando la sua natura decisamente lontana dalla dimensione mainstream a cui è assurta dopo qualche stagione.

I due, però, giocarono sporco: Benioff e Weiss hanno infatti ammesso di aver spudoratamente mentito ad HBO su un aspetto della serie, per paura che la rete facesse un passo indietro e si rifiutasse di produrre lo show. Qual era quest'aspetto? Quello economico, naturalmente!

"La bugia era che lo show fosse abbastanza 'contenuto' e che fosse basato principalmente sui personaggi. Sapevamo che la maggior parte delle persone che avrebbero dovuto prendere la decisione non avrebbero mai letto 4000 pagine, arrivando ai draghi che crescono e alle grandi battaglie" ha spiegato Dan Weiss.

Buon per loro che l'investimento si sia rivelato redditizio: non osiamo immaginare, altrimenti, la reazione di HBO davanti alle pretese per la CGI e per scene come Blackwater o la Battaglia dei Bastardi! Emilia Clarke, intanto, ha recentemente dichiarato di aver odiato le sue scene di nudo in Game of Thrones; qualcuno, invece, si chiede ancora se alla fine Jon Snow resusciterà anche nei libri.