Game of Thrones: Benioff & Weiss parlano del destino del Mastino

Ci sono eventi, in Game of Thrones, attesi dai fan praticamente da sempre: l'arrivo degli Estranei, la reunion degli Stark, l'assedio di Daenerys ad Approdo del Re e così via, eventi praticamente annunciati sin dai primi episodi della prima stagione attorno ai quali si è creata, col tempo, un'attesa spasmodica.

Della categoria fa sicuramente parte anche il Cleganebowl, ovvero lo scontro decisivo tra i fratelli Sandor e Gregor Clegane. Che la resa dei conti tra i due fosse inevitabile era risaputo, si trattava solo di capire quando, dove, come. Certo è che entrambi ci siano arrivati percorrendo strade completamente diverse: alla redenzione, parziale o totale che sia, del Mastino si oppone infatti quella sorta di dannazione eterna alla quale è condannata la Montagna, ormai ridotta a poco più di uno zombie.

A quanto pare anche Benioff e Weiss, i due sceneggiatori di Game of Thrones, facevano parte di quella folta schiera di fan che non ne potevano più di aspettare l'epico incontro fratricida: "Abbiamo sempre voluto rivedere le loro facce insieme, e finalmente è successo. Ci ha colpiti il fatto che tutto ciò fosse così apocalittico, con il cielo dietro di loro ed un drago che vola e le fiamme ovunque".

I due muoiono insieme e, soprattutto, muoiono quando lo stesso Sandor Clegane getta entrambi tra le fiamme dell'altofuoco, proprio lui che dal fuoco è sempre fuggito: "Sapevamo che questi due sarebbero morti insieme, ma soprattutto sapevamo che la morte del Mastino sarebbe avvenuta a causa del fuoco. Quindi l'unica cosa più forte della paura del fuoco, per il Mastino, è l'odio per il fratello" ha spiegato Weiss.

Un finale, quello riservato al Mastino e al suo odiato fratello, che è sicuramente stato uno dei momenti più epici di questo penultimo episodio, come si può intuire anche dalla sfilza di tweet entusiasti dei fan a riguardo. Episodio che, però, sembra non esser stato apprezzato proprio da tutti: quest'ultima stagione di GoT non smette di far discutere.