Game of Thrones: Benioff e Weiss rivelano perché hanno scelto Jason Momoa come Khal Drogo

Jason Momoa è apparso solo nella prima stagione di Game of Thrones, ma nei panni di Khal Drogo è stato capace di avere un impatto enorme sugli spettatori e riesce ancora a emozionarli quando gli capita di riunirsi a Emilia Clarke. Momoa si è rivelato perfetto per la parte, ma come si è arrivati a scegliere proprio lui?

Il merito potrebbe essere attribuito, più che agli showrunner DB Weiss e David Benioff, ai fan dei libri di George R.R. Martin. I due sceneggiatori, infatti, hanno rivelato come sono giunti al nome di Jason Momoa.



L'occasione è stata fornita all'Austin Film Festival, durante il panel dedicato alla serie targata HBO. I due hanno affrontato diversi argomenti, come la decisione di eliminare scene fantasy in modo da rivolgersi a un pubblico più ampio. In più, hanno anche ammesso di aver commesso alcuni errori.



Per quanto riguarda Khal Drogo, invece, Benioff e Weiss hanno spiegato il modo in cui hanno agito per i casting, ossia rivolgendosi ai siti di fan per avere alcune idee. Nel caso di Drogo, gli showrunner, non sapevano chi potesse andar bene ma poi hanno letto il commento di un fan il quale dichiarava che Momoa sarebbe stato ideale per il ruolo e alla fine hanno scelto proprio lui.

Più che un voler dare ai fan quel che vogliono, però, questo modus operandi sembra il frutto dell'inesperienza di Benioff e Weiss, che all'epoca erano al debutto come showrunner.

Per esempio, i due sceneggiatori hanno sfruttato i forum anche per la creazione delle mappe, dato che si sentivano "impediti in geografia".