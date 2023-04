Game of Thrones, Brian Cox sull'odiato finale: 'Gli sceneggiatori non sapevano che fare'

Mentre è protagonista dell'incredibile successo di Succession, Brian Cox è tornato a parlare di un'altra serie HBO, ovvero Game of Thrones, per la quale era anche stato contattato per un ruolo all'epoca in cui lo show andava in onda. Cox ha criticato ampiamente l'ottava e ultima stagione della serie, parlando di un finale decisamente affrettato.

Dopo che Game of Thrones ha fornito un esempio lampante di come non si debba concludere una serie, l'attuale successo della HBO, Succession, sta cercando di evitare di cadere vittima degli stessi errori, e almeno uno dei protagonisti dello show è ben consapevole di quali siano queste insidie e di come la serie tratta da George R.R. Martin non sia riuscita a superarle.

Parlando con il New York Times, Cox, interprete del formidabile e spietato Logan Roy, ha lanciato qualche frecciatina a Game of Thrones (serie per cui ha rifiutato il ruolo di Robert Baratheon), facendo riferimento al modo deludente in cui tutto è stato concluso dagli sceneggiatori.

"Pensate a Game of Thrones, quando [gli sceneggiatori] non avevano idea di cosa fare alla fine, e se ne uscirono con un finale per nulla soddisfacente. Il pubblico andò su tutte le furie".

Il pubblico effettivamente si infuriò per il modo in cui venne conclusa la saga di Westeros, e questo esito è qualcosa che Succession può evitare con facilità. Innanzitutto, la serie con Brian Cox ha il vantaggio di non essere vincolata a del materiale di partenza preesistente, consentendo al creatore Jesse Armstrong un livello di libertà creativa che gli showrunner di Game of Thrones David Benioff e Dan Weiss non potevano avere mentre guidavano il loro show verso la conclusione. Inoltre, Succession ha un numero inferiore di trame da risolvere rispetto all'epopea tentacolare di Game of Thrones, il che consente di concentrarsi maggiormente su un finale che risulti soddisfacente per tutti.

Il più grande vantaggio di Succession rispetto a Game of Thrones è il semplice fatto che la serie si concluderà al momento giusto. Game of Thrones avrebbe avuto bisogno di molte più stagioni per concludere in modo soddisfacente le proprie trame, cosa che ha messo Benioff e Weiss in una posizione molto difficile, portando a quella sensazione di "finale affrettato" di cui parla Cox. La quarta stagione di Succession, invece, sembra esattamente il punto giusto in cui concludere la saga della famiglia Roy.