Game of Thrones: il cambiamento che Maisie Williams aspettava da mesi

Il finale di stagione di Game of Thrones ha chiuso definitivamente le vicende narrative di tutti i personaggi. Tra di loro Maisie Williams, interprete di Arya Stark, ha reagito all'evento pubblicando su instagram una foto del suo nuovo look.

Le foto inedite dal set di Game of Thrones forse saranno riuscite a risollevare l'umore degli appassionati della saga che, dopo ben otto stagioni, hanno assistito, lo scorso 19 maggio, al capitolo conclusivo dell'adattamento televisivo dell'opera Le cronache del ghiaccio e del fuoco, dello scrittore George R. R. Martin. L'episodio finale, The Iron Throne, ha visto uno dei protagonisti più amati, Arya Stark, salpare verso l'estremo ovest ancora sconosciuto, tenendo fede alla propria personalità di avventuriera.

Maisie Williams, in concomitanza dell'episodio, ha invece voluto mostrare al pubblico quello che per lei rappresenta un cambiamento radicale. Dopo aver ammirato per otto stagioni la sua tinta di capelli scura, ha voluto sfoggiare un nuovo look completamente biondo.

L'attrice, per cui i fan desiderano uno spin-off su Arya Stark, si era già espressa a gennaio, quando ha parlato della fine del contratto che la legava alla serie:

"Per la prima volta, da quando firmai il contratto che avevo 12 anni, non ho più nessun obbligo o regola da rispettare. Ho potuto finalmente tingere i miei capelli di rosa ed ho potuto anche tagliarli".

Cosa ne pensate del nuovo look di Maisie Williams?