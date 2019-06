Game of Thrones: ecco tutte le candidature proposte da HBO per gli Emmy 2019

La storia d'amore fra Game of Thrones e gli Emmy Awards è stata ricca e dolcissima (e probabilmente irripetibili), e la HBO potrà sfruttare l'ottava stagione per allungare un'ultima volta il record di vittorie stabilito nelle passate edizioni dal fantasy creato da D.B. Weiss e David Benioff.

In un precedente articolo, vi avevamo riportato le prime candidature di Game of Thrones sponsorizzate dal network per la prossima cerimonia degli Emmy, ma adesso sono trapelate online tutti gli episodi e le categorie per le quali l'ottava stagione vorrebbe concorrere (e vincere).

Ve le riportiamo qui sotto:

Miglior regia : Miguel Sapochnik, "The Long Night"; David Nutter, "The Last of the Starks"; D.B. Weiss e David Benioff, "The Iron Throne"

: Miguel Sapochnik, "The Long Night"; David Nutter, "The Last of the Starks"; D.B. Weiss e David Benioff, "The Iron Throne" Miglior sceneggiatura : Dave Hill, "Winterfell"; Bryan Cogman "A Knight of the Seven Kingdomds"; D.B. Weiss e David Benioff, "The Iron Throne"

: Dave Hill, "Winterfell"; Bryan Cogman "A Knight of the Seven Kingdomds"; D.B. Weiss e David Benioff, "The Iron Throne" Miglior fotografia : Fabian Wagner, "The Long Night"; David Franco, "The Last of the Starks"; Jonathan Freeman, "Iron Throne"

: Fabian Wagner, "The Long Night"; David Franco, "The Last of the Starks"; Jonathan Freeman, "Iron Throne" "The Bells", penultimo episodio, è stato presentato per le categorie Art Direction, Visual Effects e Costuming

e Per Hair and Makeup è stato proposto invece "The Long Night"

è stato proposto invece "The Long Night" Miglior documentario : Game of Thrones: The Last Watch

: Game of Thrones: The Last Watch Attori: Kit Harington, Emilia Clarke, Alfie Allen, Pilou Asbæk, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage, Richard Dormer, Gwendoline Christie, Lena Headey, Sophie Turner, Maisie Williams e Carice van Houten

L'ultima volta che fu eleggibile, Game of Thrones fece piazza pulita vincendo Outstanding Drama Series, Best Supporting Actor (Dinklage), Outstanding Sci-Fi/Fantasy Costumes, Music Composition, Makeup, Stunt Coordination, Production Design, Sound Mixing e Visual Effects nel solo 2018. In totale, la serie HBO ha conquistato 47 premi, record assoluto per una serie drammatica, con il picco nel 2016, quando stabilì il primato per il maggior numero di vittorie in una singola edizione (12).

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alle informazioni sul panel di GOT al Comic-Con, durante il quale verrà salutata per sempre la serie principale e probabilmente presentata il primo dei prossimi spin-off.