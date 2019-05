Game of Thrones: il capo di HBO sui finali alternativi, le polemiche e la tazza di caffé

Nel corso di una nuova intervista concessa a Deadline, il capo della programmazione della HBO, Casey Bloys, ha parlato di alcune delle più spinose questioni relative all'ultima stagione di Game of Thrones.

Dopo aver parlato con l'Hollywood Reporter dei motivi per cui non è attualmente (e probabilmente non lo sarà mai) in lavorazione uno spin-off incentrato su Arya, Bloys ha risposto ad alcune domande proprio su questa ottava stagione, vessata dalle polemiche e dalla diffusa delusione dei fan, tanto che questi ultimi hanno pure dato il via a una petizione per chiedere al canale via cavo americano di rigirarla completamente con altri autori.

Nell'intervista si è parlato anche dei rumor riguardo ai molteplici finali alternativi che sarebbero stati girati sul set in ordine da evitare possibili spoiler sull'effettiva conclusione dello show, ma Bloys ha negato categoricamente quest'ultima indiscrezione: "No, penso che dal di fuori potesse apparire così. Non penso abbiano veramente girato dei finali alternativi, ma il fatto che sia trapelato questo non è stato male, perché ci ha protetto da grossi leak. C'era sempre questa aura di dubbio perché non ne potevi mai essere sicuro".

Bloys, successivamente, spiega che a proteggere il segreto sul finale sono stati proprio i fan, che "hanno voluto godersi questa esperienza senza condizionamenti, penso sia stato un testamento per lo show. Avevamo numerose misure di protezione per quanto riguarda la distribuzione internazionale della stagione, ma anche con quelle - poiché abbiamo a che fare con esseri umani - c'è sempre la possibilità che qualcuno faccia un leak di qualcosa o lo racconti in giro, quindi non si può mai essere tranquilli al 100%. Alla fine ci sono state delle speculazioni sul finale, alcune delle quali si sono rivelate esatte, ma sono stati i fan a evitarle e ignorarle perché volevano godersele da fan".

Alla secca domanda: "Avete ricevuto dei soldi da Starbucks dopo l'incidente della tazza?", Bloys ha risposto altrettanto seccamente, ridendo: "No". Parlando poi della fissazione della gente per questi piccoli errori: "Beh quella e le reazioni divisive sul finale, tutto ciò è la dimostrazione di quanto la gente tenesse allo show. Alcuni hanno avuto opinioni negative altri positive. Ma io considero tutto questo come il segno che lo show è stato in grado di rimanere e di stimolare la conversazione culturale, con la gente che dibatteva appassionatamente sui personaggi e gli archi narrativi. Questo è quello che vuoi uno show faccia".

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione del finale di Game of Thrones.