Game of Thrones, Carice Van Houten contro i fan: 'Se odiate il finale siete ingrati'

Game of Thrones è una delle serie tv più discusse e amate di sempre, non a caso ha riscosso sia pareri favorevoli che critiche durante il susseguirsi delle 8 stagioni, e uno dei maggiori motivi è la presenza di incongruenze con i libri di Martin ai quali è ispirato.

I fan dello show fantasy HBO si sono scatenati online negli anni, lanciando richieste nella speranza che lo show non venisse cancellato a dimostrazione della loro fedeltà alla storia, ma adesso anche i critici del finale di "Game of Thrones" hanno creato una petizione direttamente alla HBO per richiedere un finale alternativo a quello scritto dagli sceneggiatori della serie.

A tal proposito si è fatta sentire una delle star del "Trono di Spade", Carice van Houten, che interpretava il ruolo della sacerdotessa Melisandre, reputando ingrati coloro che criticano il finale perché non è andato come loro speravano.

L'attrice commenta questo gesto in maniera piuttosto dura: "Questo è al di là del fandom. Questo è estremismo. È spaventoso. Conosco gli scrittori e so quanto sono fantastici, non se lo meritano. Penso siano in grado di affrontarlo, ma comunque sono esseri umani, stanno cercando di far bene il loro lavoro".

L'ultima stagione è stata molto criticata per le numerose incoerenze presenti in Game of Thrones 8, ed è la serie che ha registrato un minor grado di preferenza (e visto fin dove si sono spinti i fan per poter cambiare gli avvenimenti del finale di stagione, questo riscontro era prevedibile). E di recente Carice van Houten ha rinnegato le scene di nudo in Game of Thrones, dichiarando che il movimento #MeToo le ha aperto gli occhi in merito a quello che vuole dalla sua carriera.