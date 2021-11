Game of Thrones, Carice Van Houten avrebbe potuto interpretare Cercei Lannister

È difficile oggi immaginare diverso il cast di Game of Thrones, o scambiare i ruoli ai vari interpreti, eppure Lena Headey avrebbe potuto non interpretare Cersei Lannister. Al suo posto avremmo potuto vedere Carice van Houten, che ha interpretato la rossa Melisandre nella serie tratta dai romanzi di George RR Martin.

Tuttavia, un attore di Game of Thrones ha interpretato due personaggi diversi nella serie ma si è trattata di un'eccezione. A van Houten è stato effettivamente chiesto di provare per il ruolo nella prima stagione dello show, ma non ha potuto farlo a causa di conflitti di programmazione. È stata la stessa attrice a svelarlo: "Pensavo che la regina sarebbe stata una grande parte, e i produttori mi hanno chiesto di fare un'audizione, ma non ho potuto farlo, perché stavo girando qualcos'altro", ha detto van Houten a Vulture. "Penso che fosse Intruders, con Clive Owen, e non c'era davvero modo."



Come tutti sappiamo, il ruolo di Cersei è andato a Lena Headey, che lo ha interpretato splendidamente. "Ma è andato tutto per il meglio alla fine, perché Lena non poteva essere una Cersei migliore" ha detto van Houten al Times.



Lena Headey ha sicuramente reso il personaggio di Cersei indimenticabile e la sua interpretazione le è valsa cinque nomination agli Emmy Award come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica e una nomination al Golden Globe nel 2017. Per i fan dell’amata serie dei record di HBO è affascinante chiedersi cosa sarebbe potuto succedere se le attrici si fossero scambiate le parti.



Inoltre, quando le è stato chiesto se le sarebbe piaciuto aggiungere qualcosa al suo personaggio in Game of Thrones, van Houten ha detto che le sarebbe piaciuto avere un po' di tempo sullo schermo con Cersei. “Mi sarebbe piaciuto avere una sorta di scenetta con Cersei. Sono così curiosa di sapere cosa sarebbe successo se quelle due donne si fossero unite. Sarebbe stato un incontro interessante”. Effettivamente se le due si fossero incontrate forse non ci sarebbe stato scampo per i loro nemici, voi che dite? Fatecelo sapere nei commenti!



