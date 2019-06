Game of Thrones, Carice Von Houten mostra l'invecchiamento di Melisandre

La prima puntata della sesta stagione di Game of Thrones ci mise davanti, sul finale, una scena che lasciò sconvolti i milioni di spettatori che in quel momento erano incollati alla TV.

Impossibile che qualcuno abbia dimenticato l'immagine di Melisandre che, spogliatasi di vestiti e gioielli (nessuna novità, fin qui) si specchiava improvvisamente invecchiata ai limiti del decrepito. Una questione, quella della vera età della Donna Rossa, che contrariamente alle aspettative non è poi più stata approfondita prima dell'episodio 8x03, quando la vediamo concedersi alla morte dopo aver assunto un'ultima volta il suo vero aspetto.

Non tutti, in realtà, avevano realizzato che quella donna vecchia e cadente apparsa sui nostri schermi fosse sempre la bella Carice Von Houten sapientemente truccata. La conferma arriva oggi, dopo la fine della serie: sul proprio account Instagram, infatti, l'attrice ha postato delle foto che la ritraggono durante il lungo e pesante processo di trucco al quale dovette sottoporsi per poterci traumatizzare in quel modo. "Sì, ero davvero io. Ben 5 ore e mezza di trucco" scrive Carice, legittimamente fiera del proprio stoicismo.

La stagione conclusiva di Game of Thrones è stata una delle più costose di sempre, con un budget di ben 240 milioni di dollari investito nella realizzazione. Nonostante tutto, però, qualcuno tra i membri del cast deve ancora godersi il risultato.