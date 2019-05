Game of Thrones: tutto il cast ringrazia il pubblico in un commovente video saluto

Nelle ore immediatamente successive alla messa in onda del finale di serie, è stato diffuso in rete un video in cui tutto il cast di Game of Thrones ringrazia il pubblico per aver seguito con tanta intensità questi personaggi.

A esordire è Isaac Hempstead Wright: "Ai fan, grazie per averci accompagnato in questo straordinario viaggio". Lo segue immediatamente Emilia Clarke, protagonista di uno dei twist più divisivi di tutta la stagione: "Grazie a tutte le persone che non conosco. Che ci hanno permesso di continuare a giocare a questi giochi e di raccontare queste storie". Segue John Bradley: "Grazie mille per esservi fidati di me con questo personaggio che conoscevate da oltre vent'anni", mentre gli fa eco anche Kristofer Hivju: "Ho amato davvero tanto interpretare Tormund, è stata una di quelle esperienze che ti cambia la vita".

Nel video anche una visibilmente emozionata Gwendoline Christie: "Non avrei mai pensato che al pubblico sarebbe piaciuta Brienne di Tarth. Di sicuro ero preparata al fatto che non sarebbe piaciuta affatto". Successivamente, Emilia Clarke ha continuato: "I fan mi hanno come donato un'identità che prima non avevo". Maisie Williams, invece, esordisce: "Lo show ha più fan di quanto potessimo immaginare ne avrebbe avuti all'inizio". Ancora Wright aggiunge: "Lo show non sarebbe nulla se non fosse stato per tutto quel circolare di rumor e teorie e l'intensa discussione che generava subito dopo, con la gente che si riuniva per guardare Game of Thrones quasi come se fosse una festa". Nel filmato fa capolino anche Sophie Turner: "Tenerlo ancora sulla cresta dell'onda anche dopo un anno e mezzo di pausa è notevole".

"Ma tutto ha una fine. Anche Game of Thrones", conclude Hivju. Stranamente nel filmato non compare Kit Harington, che in una precedente intervista ha giurato che non tornerà più a impersonare Jon Snow e che difficilmente cambierà idea.