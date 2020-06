Game of Thrones: il cast riunito per giocare a Dungeons & Dragons su Twitch

Game of Thornes incontra Dungeons & Dragons: esiste qualcosa di più fantasy di tutto ciò? Probabilmente no, e una parte del cast della serie è pronta a trasformare il sogno in realtà, per la gioia degli appassionati del genere.

In attesa dello spinoff House of the Dragon, potremo infatti rituffarci dentro al mondo di Westeros insieme a diversi attori che hanno fatto la storia della serie, e nello specifico stiamo parlando di Daniel Portman (il fedele Podrick), Kristian Nairn (il buon Hodor), Iwan Rheon (il terribile Ramsay Bolton), Gemma Whelan (la determinata Yara) e Natalia Tena (la stoica Osha).

Gli interpreti prenderanno parte all'evento D&D Live 2020: Roll w/ Advantage, coadiuvati dalla Dungeon Master Kate Welch, game designer del gioco. L'evento è ormai un appuntamento fisso per gli appassionati di D&D, che potranno saperne di più sulla storyline dell'anno. Generalmente i vari partecipanti si ritrovano nel medesimo luogo, spesso all'interno di un set che imita le ambientazioni fantasy al centro della storia, ma a causa della pandemia questa possibilità è venuta meno. Il lato positivo è che è stato possibile coinvolgere molte star hollywoodiane, visto che in molti sono stati ben disposti ad apparire in live, soprattutto quando c'è da raccogliere fondi per progetti benefici: in questo caso la casa editrice Wizards of the Coast si propone di organizzare centinaia di partite online con i giocatori che decideranno di donare al Red Nose Day.

È stato pubblicato anche un video trailer con i commenti dei vari attori, pronti a partecipare: "Iniziamo a giocare", dichiara l'interprete del sadico Ramsay, con un tono che riaccende brutti ricordi, mentre Kristian Nairn non può esimersi dal rilasciare un lunghissimo commento: "Hodor!". L'appuntamento è per le 21:00 di sabato 20 giugno sul canale Twitch di Dungeons & Dragons.

