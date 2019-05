Game of Thrones, Charles Dance boccia il finale della serie

Charles Dance è sicuramente stato uno dei migliori attori ad aver calcato il set di Game of Thrones. Interprete del compianto Tywin Lannister, padre di Tyrion, Cersei e Jaime, l'attore si è detto poco convinto sul finale della serie.

Durante un'ospitata a Good Morning Britain, il settantatreenne attore ha espresso le sue perplessità su alcune scelte degli sceneggiatori. "Ero confuso. Ho guardato lo show tutte le volte che mi è stato possibile, volevo sapere cosa sarebbe accaduto ai personaggi... Così siamo arrivati all'ultima grande stagione, al vero finale della serie, ed ho pensato 'Hmm, ok'. C'era la piccola Arya che salpava per chissà dove, il pover Jon costretto a tornare al Nord, oltre la Barriera e poi c'è Tyrion. E tutte le persone rimaste in vita erano sedute attorno a un tavolo ed erano tipo 'Ok, cosa facciamo adesso? Ci prendiamo una tazza di the o qualcosa?' Ed io pensavo 'Ah beh, non lo so!'" si è sfogato Dance.

Un parere condiviso dai conduttori presenti, che gli hanno poi chiesto se avesse preferito un finale con Tyrion come re di Westeros. "Personalmente, sì. Sarebbe stato un ottimo finale" è convenuto l'attore. Charles Dance non è l'unico ex-protagonista di GoT ad aver espresso delle perplessità sul series finale: anche Richard Madden, interprete di Robb Stark, si è detto piuttosto sorpreso di vedere Bran sul trono.

Le critiche agli sceneggiatori di Game of Thrones, comunque, sembrano non dover finire mai: l'ultimo attacco a Benioff e Weiss è stato sferrato dall'Independent, che ha accusato il finale della serie di esser scritto in maniera marcatamente maschilista.