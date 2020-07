Da Game of Thrones a Chernobyl, ecco i migliori costumi per i BAFTA TV Craft Awards

Ogni anno, i BAFTA TV Craft Awards premiano i talenti del dietro le quinte come scrittori, editori e costumisti che hanno permesso la creazione degli spettacoli di successo dell'anno. In un momento senza precedenti come questo, i British Tv Awards prenderanno comunque il via con una cerimonia esclusivamente digitale, condotta da Stephen Mangan.

Tra i candidati per i migliori costumi, troviamo Odile Dicks-Mireaux che si è occupata della serie evento prodotta HBO e Sky Atlantic, Chernobyl, creando delle fedelissime repliche delle uniformi degli uomini che furono impiegati nella centrale nucleare a seguito dello scoppio del 1986. Si tratta di perfette repliche delle uniformi militari sovietiche degli anni '80 che per l'occasione sono state invecchiate. Lo stesso è valso per l'abbigliamento medico, quello degli ingegneri e tutti le altre figure coinvolte nella serie. Molto complessa è stata la creazione di particolari maschere che permettessero agli attori di recitare comodamente e al contempo garantissero allo spettatore la possibilità di mantenere viva l'attenzione su di loro.

Un'altra nomination nello stesso sesttore è stata riservata a Caroline McCall per i costumi di His Dark Materials. La serie fantasy richiede chiaramente degli abiti con un certo stile e, particolare interesse è rivolto agli outfit di della Signora Coulter, in genere abbigliata di blu o di verde.

Michele Clapton è stata nominata per i migliori costumi in Game of Thrones, la cura per lo stile di ciascun personaggio è di fondamentale importanza. Tutto cambiava in base al luogo di Westeros da cui dipende ovviamente anche il clima. Interessanti sono state ad esempio le pellicce di Daenerys Targaryen. Si trattava chiaramente di una finta pelliccia montata su un corsetto di tela come sostegno.

In attesa di scoprire chi la spunterà, vi ricordiamo che i BAFTA 2020 relativi al mondo del cinema si sono svolti regolarmente e che a differenza degli Oscar, il premio come miglior film è stata assegnato a 1917.