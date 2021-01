Game of Thrones: ecco chi è l'attore più pagato di tutto il cast

I numeri che ha spostato Game of Thrones durante la sua messa in onda sono stati davvero incredibili. Battendo ogni record di spettatori, è di sicuro stata una delle serie più redditizie della storia, non solamente per HBO. Di certo, di tutto ciò non ne ha beneficiato solo la produzione, ma anche gli attori. A quanto ammontano i guadagni del cast?

Abbiamo già visto insieme quanto abbia guadagnato Kit Harington per la sua partecipazione in Game of Thrones, e anche il grande patrimonio di Emilia Clarke de Il Trono di Spade. Ma chi sono stati gli attori che hanno ricevuto la paga più alta durante lo show? E a quanto ammonta?

Per le stagioni sette e otto della serie ideata da David Benioff e Dan Weiss il cachet degli attori si è alzato notevolmente (grazie anche agli ascolti e all'immensa campagna marketing nella quale è stato coinvolto lo show), e a beneficiarne sono stati soprattutto quelli che, a tutti gli effetti, sono considerati i protagonisti: oltre ai già citati Kit Harington ed Emilia Clarke, Lena Headey (Cersei Lannister), Peter Dinklage (Tyrion Lannister) e Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) sono stati i membri del cast con la paga più elevata (hanno tutti guadagnato 1.1 milioni di dollari a episodio). Per far comprendere la differenza, Maisie Williams (Arya Stark) e Sophie Turner (Sansa Stark) hanno guadagnato "solamente" 210.000 dollari a episodio.

Per quanto riguarda, invece, il patrimonio, l'attore che troviamo al primo posto è Peter Dinklage, con una cifra stratosferica di 25 milioni di dollari; seguono, in seconda posizione Emilia Clarke con 20 milioni e Nikolaj Coster-Waldau in terza, per un totale di 16 milioni.

E ora vogliamo sapere la vostra: conoscevate le cifre pazzesche che ha percepito il cast de Il Trono di Spade? Quali sono i vostri attori preferiti della serie? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!