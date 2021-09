Game of Thrones, ecco chi è l'attore presente in più episodi nella serie HBO

Game of Thrones è un colosso e nelle sue otto stagioni complessive, ha introdotto dozzine e dozzine di personaggi, la maggior parte dei quali contribuisce in modo vitale alla storia complessiva. Ma solo uno è comparso per più tempo rispetto agli altri protagonisti della serie HBO basata sui libri di George RR Martin.

Ma trattandosi di Game of Thrones, la maggior parte dei personaggi non rimane in giro troppo a lungo, a meno che la loro presenza non sia necessaria per aiutare a decidere il destino di Westeros.

Il finale della serie è andato in onda due anni fa suscitando molte polemiche tra i fan, ma qualcuno ha anche colto l’occasione per misurare il tempo sullo schermo dei vari personaggi ora che lo show è terminato e capire chi è l’attore presente in più episodi.

Type A Media ha realizzato una tabella ed il video è stato condiviso su Reddit da r/GameofThrones, e mentre alcuni dei risultati sono abbastanza ovvi, altri sono piuttosto sorprendenti come Catelyn Stark (Michelle Fairley) che è arrivata tra i primi 20 nonostante non fosse nella ultime cinque stagioni.

Come potete vedere, Tyrion Lannister vince con i suoi 697 minuti di tempo sullo schermo con Jon Snow che arriva secondo con 651 minuti. Daenerys Targaryen è terza con 524 minuti, Cersei Lannister prende il quarto posto con 425 minuti e Sansa Stark arriva al numero cinque con 418 minuti.



I restanti primi 20 sono: Arya Stark (393 minuti), Jaimie Lannister (392 minuti), Jorah Mormont (328 minuti), Davos Seaworth (296 minuti), Lord Varys (267 minuti), Samwell Tarly (264 minuti), Theon Greyjoy ( 261 minuti), Sandor Clegane/The Hound (231 minuti), Brienne of Tarth (228 minuti), Missandei (228 minuti), Bran Stark (224 minuti), Petyr Baelish/Ditocorto (214 minuti), Tormund Giantsbane (192 minuti) , Grey Worm (179 minuti) e Catelyn Stark (155 minuti).



Ned Stark (Sean Bean) è riuscito a mantenere il primo posto fino al ventesimo episodio, ed è impressionante considerando che è morto nel nono episodio dello show.

