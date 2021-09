Game of Thrones, chi è l'attrice che ha tenuto la campana della Walk of Shame?

La punizione di Cersei Lannister da parte del Culto dei Sette è una delle scene più memorabili della serie di Game of Thrones e forse è proprio per questo che l'attrice Hannah Waddingham, che interpretava il personaggio di Septa Unella, ha rivelato di aver tenuto per sé la campana della celebre scena.

Prima che Hannah Waddingham vincesse un Emmy Award per la serie AppleTV+ Ted Lasso, il suo momento di gloria è sicuramente stato quando nei panni di Septa Unella ha accompagnato la camminata punitiva di Cersei con il suono della campana, ripetendo ad alta voce la parola "Shame!" come monito per tutti i sudditi radunati lungo le strade di Approdo del Re.

A proposito di Cersei, sapete che nella serie la profezia di Cersei è incompleta rispetto al libro?

Tornando a Hannah Waddingham, durante una puntata del The Kelly Clarkson Show, l'attrice ha rivelato con una battuta di avere ottenuto il permesso di tenere con sé la campana di quella scena: "Sai che il tuo personaggio è davvero morto quando ti danno l'oggetto che più lo rappresenta".

La presenza di Waddingham in Game of Thrones, infatti, si è conclusa con la stagione 6: Cersei Lannister si vendica per l'umiliazione subita, catturandola e lasciandola nelle mani di Gregor Clegane, meglio noto come La Montagna. La sua morte non ci viene mostrata nella serie, ma è facile presumere che il suo destino sia segnato.

Per gli appassionati della serie sarà interessante scoprire anche che il piano originale per Arya e Jon Snow in Game of Thrones era diverso.