Game of Thrones, chi è il personaggio più amato di sempre dai fan?

La grandezza dello show HBO di Game of Thrones, al netto di un'ottava stagione non molto amata dai fan, è innegabile. Il fantasy drama di David Benioff e Dan Weiss è stato uno dei prodotti più visti nella storia della televisione, e uno dei motivi è l'incredibile numero di personaggi fantastici che abbiamo conosciuto nel corso dei cicli di episodi.

Abbiamo visto insieme che fine abbia fatto Stannis in Game of Thrones, ma oggi vogliamo parlare di quali sono i personaggi più amati di Game of Thrones dai fan. Iniziamo.

Il tempo ci cambia

Durante le prime stagioni della serie, di sicuro una delle figure più adorate in tutto Il Trono di Spade era quella di Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), che nei primi archi narrativi di GOT era vista come la giusta regina a cui il Trono sarebbe dovuto andare. Tuttavia, il tempo cambia Daenerys, e anche i fan hanno iniziato a non vedere favorevolmente il carattere della Targaryen, sempre più attaccata al potere.

Anche Jon Snow (Kit Harington), di sicuro era molto più apprezzato all'inizio. Seppur rimasto nel cuore di molti fan, la sua curva di fan si è abbassata con il proseguire degli anni.

I vincitori

I personaggi che più di tutti gli appassionati di GOT ritengono come i migliori sono Tyrion Lannister (Peter Dinklage), Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) e Arya Stark (Maisie Williams), tra i protagonisti assoluti.

Le quotazioni di Sansa Stark (Sophie Turner), a differenza di quanto avvenuto con Jon e Daenerys, si sono alzate con il tempo, rendendola molto amata, anche se non ai livelli dei primissimi. Per quanto riguarda personaggi secondari, di grande favore godono Bronn (Jerome Flynn) e Olenna Tyrell (interpretata dalla compianta Diana Rigg), che nel corso della settima stagione hanno avuto dei fantastici momenti.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo al particolare provino di Kit Harington per ottenere la parte di Jon Snow ne Il Trono di Spade, la palla passa a voi: chi sono i vostri personaggi preferiti di Game of Thrones? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!