Game of Thrones: chi saranno i protagonisti di House of the Dragon? Indizi dai libri

Tra non molto tempo sarà il momento di tornare a Westeros: il prequel House of the Dragon uscirà nel 2022, e narrerà le vicende che hanno portato la casa Targaryen a dominare sui Sette Regni. Mentre sembrano pronti i casting per alcuni personaggi di House of The Dragon, oggi faremo chiarezza sui protagonisti della serie.

Sappiamo per esempio che lo show sarà liberamente adattato da alcune storie presenti nel libro Fuoco e Sangue di George R. R. Martin, il cui titolo originale è Fire and Blood, e che racconta la millenaria storia dei Targaryen, che li ha portati dall'essere una delle famiglie di Valyria nel continente orientale a diventare i dominatori di Westeros.

Basandoci sul libro, possiamo fare delle ipotesi su quali saranno i personaggi principali della serie. Per esempio, potremmo assistere alle gesta di re Aegon I, conosciuto come il Conquistatore, il primo re dei Sette Regni, portatore della leggendaria spada in acciaio di Valyria, Blackfyre. È possibile che, almeno in un episodio, si possa trattare la Conquista di Aegon.

Molto più certa sarà la presenza di Viserys I, un re ricordato come pacifico, anche se, nonostante ciò, fu l'artefice "involontario" della Danza dei Draghi, una delle tematiche fondamentali del libro di Martin. Ha infatti allevato la figlia Rhaenyra come erede legittima al trono, su suggerimento del primo cavaliere Otto Hightower, per evitare di vedere il fratello Daemon come re. Viserys poi con la seconda moglie Alicent Hightower avrà quattro figli, di cui tre maschi, ma nonostante questo deciderà di tenere Rhaenyra come erede al trono. Dopo la sua morte, Rhaenyra si scontrerà con il fratellastro Aegon, autoproclamatosi re. La Danza dei Draghi, la battaglia conseguente, sarà probabilmente tra gli argomenti principali di House of the Dragon.

Per quanto possa essere interessante, invece, crediamo che almeno per la prima stagione sarà impossibile vedere il re "folle" Aerys Targaryen II, la cui uccisione per mano di Jaime Lannister ha portato alla conclusione alla Ribellione di Robert, che porterà Robert Baratheon sul trono.

Quali credete che saranno i personaggi sui quali si concentrerà House of the Dragon? Fatecelo sapere nello spazio commenti!