Game of Thrones, a chi scrive Varys all'inizio della 8x05?

Varys, come tutti i fan di Game of Thrones, e sul destino del Trono è sempre pronto a vigilare, macchinando per far sì che si avveri ciò che, per lui, potrebbe essere meglio per i Sette Regni.

All'inizio dell'episodio 8x05, dunque, vediamo Varys impegnato a scrivere delle lettere. Il contenuto è facilmente prevedibile: si parla, ovviamente della vera identità di Jon Snow, che Varys è deciso a svelare a quanta più gente possibile perché i Sette Regni possano acclamare quello che è, in effetti, l'erede di diritto al Trono di Spade.

Proprio durante la scrittura le guardie di Daenerys lo raggiungono per eseguire la condanna a morte per tradimento: Tyrion, infatti, ha svelato alla Madre dei Draghi le macchinazioni che il Ragno Tessitore sta portando avanti e la cosa, prevedibilmente, non ha fatto molto piacere alla Targaryen.

Molte lettere, comunque, sono già partite quando Varys viene ucciso: a chi potrebbero essere dirette? La risposta è abbastanza scontata: l'ormai ex-consigliere di Daenerys starà sicuramente cercando di avvertire i Lord ancora in vita sull'identità di Jon, in modo che questi possano essere al corrente della situazione qualora Daenerys dovesse conquistare il Trono (cosa che, in effetti, avviene di lì a poco).

Resta, a questo punto, da capire quali Lord riceveranno la lettera e quali decideranno eventualmente di entrare in azione. La risposta non tarderà ad arrivare: solo una settimana ci separa dal sesto ed ultimo episodio della stagione finale di GoT. I fan, intanto, non sembrano troppo soddisfatti dagli ultimi sviluppi.