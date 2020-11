Game of Thrones: chi sono i veri vincitori della Guerra dei Cinque Re?

Robert Baratheon era uno sciocco, ma la sua morte divenne una catastrofe che avviò una guerra tra i Sette Regni. Game of Thrones fondamentalmente iniziò con la Guerra dei Cinque Re, che a sua volta ebbe inizio il giorno in cui i Lannister uccisero Robert.

Il rivendicare il trono pose tutte le lealtà al limite e questo portò alla morte di tutti i re coinvolti, ma non tutti persero.

I fratelli Baratheon erano uno contro l'altro mentre Melisandre si nutriva dell'odio di Stannis. Robb Stark ha preso la testa di Joffrey mentre Walder Frey lo ha pugnalato alla schiena. Nel frattempo, Balon Greyjoy ha iniziato la sua campagna contro le Isole di Ferro mentre Joffrey si è seduto al trono mentre sua madre e suo nonno combattevano per lui. È stato il momento più interessante di Game Of Thrones, con molte persone, alcune innocenti, che hanno vinto più di altre.

Tra i vincitori troviamo Brienne di Tart, una donna fortunata che è stata l'unica del campo di Renly ad arrivare al piccolo consiglio di Bran Stark. La sua sopravvivenza, però, ha causato la morte di importanti persone durante la Guerra dei Cinque Re. In seguito si è fatta strada nell'accampamento di Renly divenendo la protezione primaria di Catelyn Stark. Brienne poi incontrò Jaime, che era prigioniero di Robb Stark, e con lui trovò l'amore. Finì per combattere per gli Stark mentre si godeva la protezione di Jaime Lannister, divenendo la prima donna ad essere nominata cavaliere.

Un altro vincitore è senz'altro Petyr Baelish, soprannominato Ditocorto. La Guerra dei Cinque Re potrebbe essere stata tutta opera sua poiché sembrava divertirsi nei combattimenti più di tutti gli altri. Ditocorto non aveva amici, solo alleati e sciocchi che usava per realizzare i suoi desideri egoistici. Quando Robert morì, Ditocorto tramò la morte di Eddard Stark prima di lanciare gli Stark contro i Lannister. Divenne anche l'intermediario tra Tywin Lannister e le Terre dei Fiumi, probabilmente pagando i Frey per uccidere gli Stark. Mentre i nomi più grandi morivano uno dopo l'altro, Ditocorto mise in moto il suo piano di usare Sansa per conquistare il Nord.

Ramsey Bolton fu colui che, mentre i cinque re ambiziosi combattevano, lui insieme a Theon si godevano il bottino. Ramsey Bolton era sempre stato un vigliacco anche prima della guerra, un nessuno che non aveva la minima possibilità di governare fino a quando il suo debole padre non tradì gli Stark. Dopo aver ucciso Lord Bolton, Ramsey ha trasformato Grande Inverno nella capitale del caos dei suoi sogni. Essendo uno psicopatico a cui non importava di nessuno tranne di se stesso, Ramsey non poteva sperare in qualcosa di meglio di quello che aveva. Ha ferito Sansa, ucciso Stannis e Rikon e torturato Theon Greyjoy, insomma cosa poteva sperare di più?!

Tra i più prestigiosi vincitori c'è anche Tywin Lannister, nonché forza dominante mentre Robert era sul trono, ma la Guerra dei Cinque Re gli diede il suo posto a lungo desiderato nel palazzo. Tywin ha usato l'oro e il tradimento per schiacciare gli Stark nelle Terre dei Fiumi e la violenza gli permise di sigillare il potere nella sala del trono. Nessuno dei cinque re sembrava accorgersi di essere in guerra con Stannis, però, e quella fu la rovina di tutti. Sebbene fosse cattivo e senza cuore, Tywin era intelligente e il vero vincitore della guerra, fino a quando Tyrion non risolse il problema con una balestra.

Infine impossibile non citare Margaery Tyrell la quale, nonostante fosse oggettivamente più gentile di Cersei, era anche un serpente che avrebbe ucciso tutti pur di diventare regina. Ha giocato le sue carte con Renly nonostante sapesse molto bene che era interessato agli uomini. La sua fine per mano di Cersei non è stata delle migliori, ma per quanto riguarda la Guerra dei Cinque Re, Margaery Tyrell ha vinto alla grande quando l'ha conclusa come regina, solo seduta su un lato diverso da dove aveva iniziato.

