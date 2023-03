Game of Thrones, per Ciarán Hinds 'c'erano decisamente troppe scene di sesso'

Game of Thrones è stata una delle serie di maggior successo degli ultimi vent'anni, contraddistinta per la sua messa in scena molto cruenta, per la violenza esplicita e per le numerose scene a sfondo sessuale che esaltavano il contesto fantasy/medievale. Proprio su queste ultime scene ha avuto da ridire l'attore Ciarán Hinds in una intervista.

Hinds, che nella serie interpretava Mance Rayder, è una delle ultime star di Game of Thrones a polemizzare delle scene di sesso della serie. In una nuova intervista rilasciata a The Independent, Hinds rivela di essere stato "scoraggiato dalla quantità di sessualità" presente nella serie.

"Ero piuttosto scoraggiato dalla quantità di sessualità che vi si svolgeva, perché toglieva spazio alla narrazione politica vera e propria", ha rivelato Hinds. "Ma si tratta di affari, credo, dal loro punto di vista".

Già in precedenza, altre star della serie avevano espresso lamentele riguardo il numero di scene a sfondo sessuale presenti nella narrazione. Ad esempio Emilia Clarke ha richiesto di non apparire nuda come nelle prime stagioni di Game of Thrones, richiedendo quasi sempre una controfigura per quando si verificavano.

Nel frattempo, i fan dello show sono in attesa della Stagione 2 di House of the Dragon, le cui riprese sono già in corso da qualche settimana. L'uscita è prevista per il 2024.

In precedenza, il creatore di Game of Thrones George R.R. Martin aveva parlato dello spin-off su Jon Snow in fase di sviluppo in un nuovo post sul suo blog. Nel post ha rivelato di aver collaborato con Kit Harington alla serie e con altri due scrittori/showrunner di cui non ha fatto i nomi. Martin ha scritto nel post che non può rivelare chi scriverà la serie, ma che il team di Harington è eccezionale.

"Sì, è stato Kit Harrington a portarci l'idea. Non posso dirvi i nomi degli sceneggiatori/showrunner, poiché non sono ancora stato autorizzato, ma Kit ha portato anche loro, il suo team, e sono fantastici".