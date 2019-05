Game of Thrones, clamorose dichiarazioni di un attore: Martin ha finito i romanzi?

Si infiammano nuovamente le speranze per tutti i lettori de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, poiché - stando alle dichiarazioni di un ex attore di Game of Thrones - George Martin potrebbe aver già terminato la stesura dei due libri finali dell'opera.

A sganciare la bomba, riportata in queste ore da Gamespot, è stato Ian McElhinney, interprete del vecchio cavaliere Ser Barristan Selmy. L'attore, che ci ha lasciato durante la quinta stagione a causa della morte del suo personaggio, ha partecipato all'Epic Con di San Pietroburgo, in Russia, nel mese di aprile.

Stando alle sue parole, Martin ha terminato i due libri finali della serie che ha ispirato lo show televisivo di Game of Thrones, ma sta aspettando il momento giusto per pubblicarli:

"Magari voi siete ancora più informati di me a riguardo, ma mi è stato detto che George ha già terminato i libri 6 e 7. E che, per quanto lo riguarda, il settimo libro sarà davvero l'ultimo. Il problema è che ha stretto un accordo con Benioff e Weiss, gli sceneggiatori della serie TV, sul fatto che non pubblicherà gli ultimi due libri prima del finale dello show. Insomma, se tutto va bene, nel giro di un paio di mesi potremmo avere gli ultimi due libri, e personalmente sono molto curioso sul destino che avrà Barristan nei romanzi".

Barristan Selmy, in effetti, muore soltanto nella serie TV di Game of Thrones, mentre ne Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco è ancora in vita. Se ciò si rivelasse vero, il 2019 sarà l'anno del finale di GOT anche nella serie di romanzi originali?