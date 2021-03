Game of Thrones, ecco com'è nata la lingua dothraki: 'esiste' davvero!

Il successo riscosso da una serie come Game of Thrones, nel corso degli anni, è stato davvero incredibile. Le ragioni di tanta popolarità sono di sicuro da ritrovare nella passione e cura che è stata messa dalla produzione HBO, talmente minuziosa, da aver creato persino una lingua per rendere più credibile quanto mostrato sullo schermo.

Stiamo parlando del Dothraki, la lingua parlata da Khal Drogo e dal suo popolo, che con il tempo nella serie verrà appresa anche dalla Khaleesi Daenerys Targaryen (interpretata da Emilia Clarke). Vi abbiamo già raccontato della terribile esperienza di Emilia Clarke nella famosa scena del cuore di cavallo ne Il Trono di Spade, ma oggi vogliamo raccontarvi la storia di come il Dothraki è stato inventato.

George R. R. Martin, l'autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, a differenza di altri autori come J. R. R. Tolkien, non è un linguista. Se il padre de Il Signore degli Anelli ha quindi creato svariati idiomi come l'Elfico, Martin si è limitato alla creazione di alcune semplici parole della lingua parlata da Drogo e dai suoi.

Per produrre la serie, invece, HBO decise di voler ampliare il progetto, e dare vita alla lingua Dothraki. Per fare questo, indisse un concorso per la creazione del nuovo idioma, vinto poi dal linguista David J. Peterson della Language Creation Society.

Ma come si crea una lingua? In realtà è al tempo stesso semplice e difficile. Chiaramente, avere una preparazione linguistica avanzata è necessario, soprattutto per essere in grado di costruire la grammatica e la sintassi di un nuovo linguaggio (Peterson ha utilizzato influenze di alcune lingue dell'est come l'estone e il russo, così come di altri linguaggi, tra cui lo swahili e del turco). Tuttavia, per quanto riguarda la formazione di nuovi vocaboli, il linguista ha utilizzato parole semplici, modificate tramite prefissi e suffissi (per esempio, il nome di sua moglie, Erin, è stato modificato per diventare in Dothraki la parola che significa "gentile"). Affascinante, non è vero? Se voleste imparare il Dothraki, sappiate che potete farlo tramite numerose app che si possono trovare in rete.

