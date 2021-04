Game of Thrones, ecco com'è stato realizzato Spettro: era un vero lupo albino?

La grandezza di una serie come Game of Thrones è misurabile nell'incredibile numero di appassionati ancora rapiti dal fascino e dalle emozioni del fantasy drama ideato dalla HBO. Tutt'oggi, emergono svariate curiosità riguardo alla serie e a come siano state girate determinate scene, o creati degli effetti speciali tra i più particolari nello show.

Abbiamo visto insieme come una particolare lumaca di mare sia stata nominata ispirandosi a un noto personaggio di Game of Thrones, ma oggi vogliamo trattare di un argomento che in molti si sono chiesti: i Metalupi - e in particolare lo splendido Spettro di Jon Snow - come sono stati creati?

Diverse fasi

Dovete sapere che, per le prime stagioni della serie, per portare sullo schermo i leggendari Metalupi che caratterizzano la casa Stark, erano stati utilizzati dei cuccioli di Northern Inuit, una razza di cane molto somigliante a dei lupi. Anche Ghost apparteneva a questa razza, essendo un cucciolo albino di Northern Inuit.

Con il passare del tempo, tuttavia, gli animali dovevano crescere, e per rappresentarli al meglio venne scelto di usare lupi veri addestrati per il lavoro sul set dello show. Il bellissimo Spettro era un lupo artico che viveva al Wild Spirit Wolf Sanctuary nel New Mexico. Purtroppo, nel 2017 la creatura è venuta a mancare.

Per dare vita nuovamente "vita" a Spettro, nelle ultime stagioni de Il Trono di Spade, sono state usate immagini di lupi ricreate al computer, ai quali è stato cambiato l'aspetto, e sono stati resi più grandi.

