Game of Thrones, ecco come Jason Momoa ha imparato il Dothraki

Game of Thrones ha lanciato la carriera di moltissimi attori compresa quella di Jason Momoa, interprete di Khal Drogo. Basato sulla serie di libri dello scrittore fantasy George RR Martin, lo show ha debuttato nel 2011 e ha presentato al grande pubblico una nuova lingua: quella Dothraki.

La battaglia per il dominio del mondo è al centro della scena in Game of Thrones, mentre sovrani e aspiranti re combattono per assicurarsi i loro diritti sul Trono di Spade e Westeros. Con una quantità quasi estrema di violenza e contenuti per adulti, Game of Thrones non è mai stato noioso anzi spesso è stato molto controverso.



Il tempo di Momoa nella serie è stato relativamente breve, con il personaggio di Drogo che ha incontrato la sua scomparsa nel 2012. In un'intervista del 2011, Momoa ha parlato del processo che ha seguito per entrare nel personaggio di Khal Drogo e di come ha imparato la lingua Dothraki. Il linguaggio, che è stato completamente inventato da George RR Martin e dagli showrunner di Game of Thrones, si è rivelato molto difficile da mandare a mente. Momoa ha svelato di aver memorizzato la lingua pensando a ogni riga di dialogo come se fosse musica.



Questo gli ha permesso di recitare le sue battute non solo in modo molto naturale, ma anche in modo coinvolgente e armonico. Nonostante Drogo fosse un uomo di poche parole, Momoa ha spiegato che era molto difficile recitare la parte del re guerriero. L'attore ha rivelato: "La gente dice che è facile 'Stai seduto lì!' Ma è estremamente difficile essere estremamente intimidatorio e dire tutto ma non dire nulla". Alla fine, il suo duro lavoro è stato ripagato ed è diventato uno dei personaggi più popolari della serie oltre a dare un forte slancio alla sua carriera. Presto, rivedremo Momoa in Aquaman 2 del regista James Wan in uscita il prossimo anno e potete dare un'occhiata anche alla prima immagine di The Last Manhunt in cui interpreterà un cowboy.