Game of Thrones: come e dove vedere il primo episodio dell'ultima stagione

Dopo aver rivisto gli episodi più importanti della serie secondo i produttori, non ci resta che buttarci a capofitto nell'ottava e ultima stagione di Game of Thrones.

La serie tornerà su SKY Atlantic e in streaming alle ore 3:00 della notte fra il 14 e il 15 aprile, per poi essere riproposta in prima serata alle 21:00 di lunedì 15. Dal 22 aprile, invece, andrà in onda sempre su Sky Atlantic la versione doppiata in italiano.

Con 47 Emmy all'attivo e milioni di fan adoranti in tutto il mondo, la stagione finale de Il Trono di Spade è sicuramente l'evento televisivo del decennio, e metterà in scena l'epica battaglia tra vivi e morti per il dominio di Westeros.

Quanto visto finora dell’ottava stagione del cult di HBO tra nuovi trailer e poster inediti lascia presagire un finale assolutamente epico e altamente spettacolare, che sarà in grado di dare finalmente una risposta al quesito che da anni ormai appassiona milioni di telespettatori in tutto il mondo: chi salirà sul Trono dei Sette Regni?

Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) e Jon Snow (Kit Harington) arrivano a Grande Inverno con l’Armata degli Immacolati e Drogon e Rhaegal, che con la morte di Viserion sono i soli draghi di Daenerys ancora vivi. I tre Stark superstiti, Arya (Maisie Williams), sua sorella Sansa (Sophie Turner) che fa le veci del Re del Nord e Bran (Isaac Hempstead-Wright), separati anche fisicamente da intrighi e questioni insolute, dovranno provare a restare uniti per affrontare l’Esercito degli Estranei e il terrificante Re della Notte. Intanto ad Approdo del Re Cersei (Lena Headey) e Jaimie Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) si preparano a difendersi, con l’appoggio dell’esercito dei mercenari. Anche Tyrion (Peter Dinklage) dovrà scegliere da che parte stare.

