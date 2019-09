Game of Thrones, il commovente messaggio di Lena Headey per i suoi 'fratelli'

Dopo la cerimonia degli Emmy Awards che ha visto trionfare per la quarta volta Peter Dinklage come miglior attore non protagonista, Lena Headey (Cersei Lannister) ha voluto ringraziare i suoi colleghi e "fratelli" per il supporto ricevuto durante questi otto anni di Game of Thrones.

"E' finita, che serata. I miei fratelli da altre madri, o dalle stesse madri... mi confondo. Vi voglio bene e non avrei mai potuto farcela senza di voi. Nessuno è così gentile o solidale, non lo dimenticherò" ha scritto su Instagram l'attrice postando una foto in compagnia di Dinklage e Nikolaj Coster-Waldau, interpreti rispettivamente di Tyrion e Jamie Lannister. Potete vedere il post originale in calce alla notizia.

I tre hanno vestito i panni dei Leoni in tutte le otto stagioni di Game of Thrones, che durante l'evento ha portato a casa anche l'ambito premio di miglior serie drammatica: lo show si era presentato agli Emmy con ben 32 nomination, tra cui anche quelle della Headey e di Coster-Waldau.

L'episodio finale della serie è andato in onda lo scorso maggio, ma non ci sarà da attendere molto per fare ritorno a Westeros: oltre alla serie prequel conosciuta come Bloodmoon e con protagonista Naomi Watts, il cui pilot è stato già realizzato, la HBO ha dato il via per un altro spin-off che racconterà le origini della Casa Targaryen.