Game of Thrones, il commovente messaggio di Lena Headey su Instagram

Non dev'essere facile, per un attore, capire che la tua avventura nei panni di un personaggio interpretato per tanto tempo sia al capolinea. Così è, dunque, anche per i protagonisti di Game of Thrones, che ad uno ad uno cominciano a prendere commiato dalla serie e dalle proprie controparti.

Dopo il commosso addio di Nathalie Emmanuel, la cui Missandei è stata decapitata davanti agli occhi di Daenerys e dell'amato Verme Grigio, è arrivato quindi anche quello di Lena Headey. Cersei Lannister, personaggio tra i più longevi e determinanti della serie, ha potuto fare ben poco per sopravvivere alla furia distruttrice di Daenerys e Drogon, finendo sepolta insieme a Jaime sotto le macerie della Fortezza Rossa.

Un momento sicuramente toccante quello in cui abbiamo visto la folle, cinica e spietata Cersei sciogliersi in lacrime davanti al fratello, implorandolo di salvarla. Lacrime che, indifferentemente dal nostro parere sugli sviluppi di quest'ultima stagione, un po' è difficile non versare leggendo lo struggente commiato dell'attrice dal suo personaggio tanto amato ed odiato dai fan.

"Così lei se ne va. È stato divertente e folle. L'ho amata. Sono davvero grata per quest'opportunità. Vi ringrazio tantissimo per tutto il supporto e l'incoraggiamento ricevuti lungo la strada. Ed ora la sua Guardia è conclusa (lo so che non l'avrebbe mai fatto, i Guardiani della Notte non l'avrebbero mai avuta... Ma comunque...)" si legge nel post Instagram della Headey, sinceramente e profondamente legata alla serie e alla sua Cersei.

L'attrice, inoltre, ha avuto un pensiero carino anche per altri suoi colleghi, tra cui proprio quella Nathalie Emmanuel da lei condannata a morte nella 8x04.