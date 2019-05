Game of Thrones, il commovente messaggio di Nathalie Emmanuel

Dire addio ad una serie amata come Game of Thrones non è facile per gli spettatori, figurarsi per gli attori che hanno dedicato buona parte della loro carriera ad una produzione tanto longeva. Proprio da parte loro cominciano, dunque, ad arrivare i primi commossi messaggi di commiato.

Inevitabilmente, a questo giro, è Nathalie Emmanuel a volersi congedare da colleghi e spettatori. L'attrice, volto di Missandei di Naath, ha affidato ad Instagram il suo addio alla produzione dopo l'episodio 8x04, che ha visto la fedele consigliera di Daenerys decapitata dalla Montagna sulle mura di Approdo del Re, proprio davanti agli occhi della Madre dei Draghi e dell'amato Verme Grigio.

"Per me è stata una grandissima gioia interpretare Missandei di Naath, la calma e gentile traduttrice. Una donna brillante che ha attraversato tante sofferenze e trovato sé stessa, la propria voce... E il suo unico amore. Lei ha significato così tanto per me, che non ho altra scelta che portare con me tutto ciò che mi ha insegnato. Grazie a tutti coloro che hanno fatto sì che io interpretassi questo ruolo... Questo ruolo che mi ha cambiato la vita... Sono troppi da elencare..." Comincia così il lungo post di Nathalie Emmanuel, che continua poi, inevitabilmente, ringraziando Emilia Clarke (Daenerys) e Raleigh Ritchie (Verme Grigio), i membri del cast con i quali ha condiviso praticamente ogni suo momento davanti la macchina da presa.

Mancano solo due settimane al gran finale di Game of Thrones (già online il trailer del quinto episodio): vista la grande battaglia in arrivo, non resta che chiedersi chi saranno i prossimi a dover dire addio a spettatori e compagni di viaggio. Per stemperare la commozione, intanto, meglio sorridere ripensando alla singolare apparizione di una tazza di Starbucks durante la scena dei festeggiamenti a Winterfell.