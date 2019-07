Game of Thrones: confermate le riprese dello spin-off in Italia

Dopo la serie di rumors dei giorni scorsi che avevano portato il sindaco di Gaeta a dare il benvenuto al cast dello spin-off di Game of Thrones, abbiamo avuto la conferma che lo show prequel de Il Trono di Spade verrà girato in Italia.

Dopo aver filmato alcune scene in Irlanda del Nord, il cast si sposterà già dalla metà di luglio nella cittadina laziale, in particolare, la zona scelta dal team di produttori al lavoro sullo show sembra essere quella della famosa Grotta Del Turco. I 300 gradini che la compongono permettono di isolarsi in mezzo ad un panorama mozzafiato, circondati da pareti di roccia e dalle acque cristalline del mare.

L'attesissima serie spin-off non ha ancora una data di uscita, mentre dalle poche informazioni che abbiamo pare che la storia sarà ambientata mille anni prima degli avvenimenti de Il Trono di Spade. A dirigere gli episodi ci penserà S.J. Clarkson, seguendo la sceneggiatura di Jane Goldman. Tra il cast d'eccezione troviamo Naomi Watts, Miranda Richardson, Josh Whitehouse , Naomi Ackie e Jamie Campbell Bower.

