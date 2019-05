Game of Thrones: ecco cos'ha fatto Bran durante la battaglia di Winterfell

La battaglia di Grande Inverno ha diviso le opinioni del pubblico, ma unito tutti sotto il vessillo di una sola domanda: cos'ha fatto Bran Stark durante la battaglia?

Visto il forte legame tra i due personaggi, infatti, in molti si aspettavano qualcosa in più da Bran durante la battaglia decisiva contro il Night King. Il giovane Corvo a Tre Occhi si è, invece, limitato a starsene lì seduto, ogni tanto prendendo possesso di uno stormo di corvi. Possibile, dunque, che fosse tutto lì?

A quanto pare sì. A confermarlo è lo stesso interprete dell'ultimo maschio di Casa Stark, Isaac Hemstead Wright: "Tutto ciò che fa è vigilare sulla battaglia. Ma riprendere in continuazione uno stormo di corvi in volo non sarebbe stato granché interessante. E sarebbe stato molto poco pratico per lui dire 'Hey Theon, puoi correre un attimo a dire a quel tipo di togliersi dai piedi di quell'altro tipo?'" ha dichiarato l'attore, rispondendo anche a chi si chiedeva come mai Bran non avesse utilizzato le sue abilità di Warg per prendere possesso del corpo di qualcuno per partecipare attivamente alla battaglia.

Hepstead Wright ha anche parlato del lungo sguardo che Bran e il Night King si scambiano prima dell'intervento di Arya: "Bran ha visto il momento della creazione del Night King. Ha capito che è solo un uomo normale che non ha chiesto di diventare questo folle assassino di ghiaccio. Semplicemente è rimasto intrappolato nel corpo del Night King". Secondo l'attore, dunque, lo sguardo di Bran è da interpretare come lo sguardo impietosito di chi è consapevole del triste destino del suo quasi assassino.

Le polemiche, comunque, non hanno interessato solo il terzo episodio di questa stagione: durante la 8x04, infatti, molti spettatori si sono infuriati per l'addio tra Jon e Spettro. Alcune foto del quinto e penultimo episodio, intanto, sono già state rilasciate.