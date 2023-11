Game of Thrones, cos'ha di tanto speciale l'acciaio di Valyria?

Dopo la guida al Valyriano di Game of Thrones, scopriamo insieme cosa si nasconde nell'acciaio di Valyria, osannato dalla popolazione di Westeros e utilizzato per forgiare le armi più letali dell'universo narrativo di George R.R. Martin.

Innanzitutto, si tratta di un metallo forgiato durante l'apice di Valyria (un tempo capitale della Libera Fortezza), molti secoli prima che i Targaryen conquistassero il continente. Tra le caratteristiche principali del materiale, ricordiamo la leggerezza, la resistenza e l'affilatezza della lama, in grado di uccidere perfino gli Estranei; senza contare le decorazioni sulla superficie, perfette per trasformare queste armi in oggetti da collezione.

Nel 298 After Conquest – ossia l'anno in cui si svolge la prima stagione della serie –, i metodi per forgiare tale acciaio sono ignoti, caduti nell'oblio dopo il disastro di Valyria. Soltanto pochi fabbri riescono a ricrearlo a distanza di tanto tempo, e in maniera "collaterale", cioè fondendo due spade piccole in una grande.

Alcune teorie suggeriscono che la magia e il fuoco dei draghi rientrassero nel processo di forgiatura: un'ipotesi simile è confermata dal posizionamento di draghi, i quali, centrali nella politica valyriana, sono altrettanto legati ai Targaryen (la casata più in possesso del materiale in questione).



Ma menzioniamo anche gli Stark (lo spadone Ghiaccio di Ned), i Mormont (Lungo Artiglio) e soprattutto i Lannister: oltre a Ruggito di Luce, smarrita insieme al fratello maggiore di Tywin, nella quarta stagione i Protettori dell'Ovest mostrano per la prima volta Lamento di Vedova e Giuramento, forgiate a partire da Ghiaccio stesso. Verranno donate rispettivamente a Joffrey e Jamie, che cederà Giuramento a Brienne di Tarth.

A proposito, in che Era si svolge Game of Thrones?