Game of Thrones: cosa faranno Benioff e Weiss dopo la fine della serie?

Milioni di spettatori non vedono l'ora che arrivi domenica per scoprire quale sarà l'attesissimo finale di Game of Thrones, quali saranno le sorti dei loro personaggi preferiti e chi salirà sul Trono e governerà Westeros. Chi fornirà tali risposte sono Benioff e Weiss, gli sceneggiatori della celebre serie.

I due hanno lavorato per anni sull'adattamento dei romanzi di George R. R. Martin, fino ad intraprendere una loro strada personale, quando la serie superò lo stato di scrittura dei libri, concentrandosi praticamente unicamente su di essa.

Cosa ci sarà nel futuro dei due sceneggiatori una volta conclusa? Innanzitutto c'è la nuova trilogia di Star Wars, composta da tre film che usciranno rispettivamente nel 2022, 2024 e 2026. Il territorio di caccia di Benioff e Weiss è però la televisione, e non ci sarebbe da stupirsi se nel prossimo periodo venisse annunciato un accordo con qualche importante azienda in tal senso.

I due infatti vorrebbero essere più prolifici, senza però trasformarsi in un'azienda sforna-copioni, per cui si stanno prendendo del tempo per valutare tutte le varie ipotesi. Per il momento si sono fatte avanti ben sei prospettive per Benioff e Weiss, che avrebbero già incontrato HBO, Disney, Comcast, Netflix, Amazon e Apple, tutte interessate ad ingaggiarli per nuove proposte di lavoro.

Per il momento a noi non resta che goderci il finale di Game of Thrones: per gli sceneggiatori per prendere una decisione c'è tempo, e noi ve la racconteremo non appena sarà possibile. Voi intanto in cosa sperereste per i due?