Game of Thrones: cosa dovete sapere sullo spin-off A Knight of the Seven Kingdoms

HBO ha trovato i suoi Dunk e Egg: dopo le ultime novità sul cast di A Knight of the Seven Kingdoms, nuova serie tv spin-off del franchise di Game of Thrones, facciamo il punto della situazione sull'atteso progetto televisivo tratto dall'universo narrativo di George RR Martin.

Gli attori per i ruoli principali della serie Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, che sarà un prequel di Game of Thrones, sono Peter Claffey (Vikings: Valhalla) e Dexter Sol Ansell (che ha recentemente interpretato il giovane Coriolanus Snow in The Hunger Games: La ballata dall'usignolo e del serpente).

La trama è ambientata circa un secolo prima degli eventi de Il trono di spade e segue due improbabili eroi che vagavano per Westeros...un giovane ingenuo ma coraggioso cavaliere, Ser Duncan l'Alto (Claffey), e il suo minuscolo scudiero, Egg (Ansell). Ambientata in un’epoca in cui la stirpe dei Targaryen è ancora al potere sul Trono di Spade e il ricordo dell’ultimo drago non è ancora stato dimenticato dal popolo di Westeros, questi due improbabili avventurieri ma inseparabili amici saranno chiamati ad affrontare potenti nemici e imprese sempre più pericolose attraverso i sette regni.

Il progetto è scritto e prodotto da George R.R. Martin e Ira Parker. I produttori esecutivi sono Ryan Condal, Vince Gerardis, Owen Harris e Sarah Bradshaw. Il progetto rappresenterà un tipo diverso di prodotto per il franchise, dato che a differenza dell'epica fantasy di Game of Thrones e House of the Dragon, con storie di guerra ambientate in più location e un ampio cast di ensemble, le storie di Dunk e Egg saranno più piccole, con uno spirito più avventuroso e un tono più leggero (sempre per gli standard del crudo mondo creato da Martin, ovviamente).

The Hedge Knight dovrebbe andare in onda nel 2025, ma attualmente HBO non ha rivelato la data d'uscita precisa. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di House of the Dragon 2.

