Game of Thrones, che cosa ne sarà di Drogon dopo il finale?

I draghi sono stati una componente importantissima di Game of Thrones: li abbiamo visti nascere, crescere, impaurire la loro stessa madre e poi accettare i suoi ordini, li abbiamo visti morire. Ma cosa ne sarà di Drogon, ultimo superstite, dopo gli eventi della 8x06?

Vediamo il drago per l'ultima volta durante la scena immediatamente successiva all'uccisione di Daenerys da parte di Jon. Qui Drogon urla al cielo il dolore per la perdita della madre, prima di far fuoco sul Trono fino a liquefarlo per poi volare via, col cadavere di Daenerys tra le zampe, e scomparire all'orizzonte.

Non ci sono notizie certe su dove possa essersi recato: lo sentiamo nominare un'ultima volta sul finale della puntata, quando Bran ne chiede notizie al consiglio ristretto, per poi decidere di provare a cercarlo da sé. Dove si dirigerà Drogon è un mistero, ma possiamo provare ad ipotizzare quale sia stata la sua prima tappa dopo aver lasciato Approdo del Re.

I draghi, lo si apprende soprattutto leggendo i libri di Martin, sono creature intelligentissime ed empatiche. La distruzione del Trono lo dimostra: Drogon, presumibilmente, intuisce che la morte di Daenerys è stata causata non da Jon o chi altro, ma dalla smodata voglia di tornare in possesso di quell'enorme sedia d'acciaio, la cui distruzione quindi rappresenta una personale vendetta del drago.

Seguendo questo ragionamento, è probabile che Drogon abbia intuito anche l'importanza che sua madre attribuiva alla storia della sua famiglia, al legame con i suoi antenati. Sembra sensato, a questo punto, ipotizzare che la creatura si sia diretta verso Roccia del Drago, per lasciar riposare Daenerys dove sicuramente avrebbe voluto.

Quella sul destino di Drogon, comunque, non è l'unica domanda rimasta senza risposta dopo il finale di Game of Thrones. Anche per via di tutte le questioni lasciate aperte, forse, i fan stanno firmando numerosi la petizione per chiedere il remake dell'ottava stagione: poche ore fa la stessa Emilia Clarke si è espressa sulla questione.