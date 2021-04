Game of Thrones, ecco a cosa si ispira l'Altofuoco: è una storia vera!

Dopo otto stagioni di grandi successi, e con qualche polemica circa un finale non apprezzatissimo dai fan, Game of Thrones si è concluso, comunque lasciando nei fan un ricordo indelebile, e avendo cambiato - probabilmente per sempre - la storia del drama televisivo, che ancora non ha trovato uno show in grado di superare GOT in popolarità.

Abbiamo visto quale sia stato l'episodio di Game of Thrones più costoso di sempre, ma oggi vogliamo parlarvi di una particolare curiosità riguardo alla serie. Vi ricordate l'Altofuoco, una delle armi principali di Approdo del Re, usata anche da Cersei (Lena Headey), in una scena che - senza fare troppi spoiler per chi non ha ancora recuperato lo show - è rimasta impressa a ogni appassionato. Sapevate che l'ispirazione dell'Altofuoco ha delle origini nel mondo reale?

L'Altofuoco e il Fuoco Greco

Molto spesso, George R. R. Martin, nello scrivere la sua opera, si è liberamente ispirato a svariati eventi e particolari della storia del mondo, rielaborandoli in chiave fantasy per scrivere le Cronache del ghiaccio e del fuoco, materiale d'origine della serie Il Trono di Spade.

Tra i tanti riferimenti a fatti reali, l'Altofuoco si ispira nientemeno che al Fuoco Greco, una miscela esplosiva inventata dai Bizantini nel VII secolo, composta da zolfo, pece, nafta e calce viva. La particolarità di questo composto, chiamato anche "fuoco liquido", è che l'acqua non è in grado di spegnerlo, e anzi ne aumenta gli effetti devastanti. Per questo motivo veniva lanciato contro le navi nemiche, con delle conseguenze impressionanti. Gli unici modi per contrastarlo erano l'aceto, la sabbia o l'urina.

I Bizantini usarono questa particolare formula specialmente durante l'assedio di Costantinopoli nel 717 d.C., carbonizzando le loro navi di legno. Insomma, le analogie con l'Altofuoco si sprecano.

