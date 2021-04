Game of Thrones, ecco a cosa si ispira la gigantesca Barriera

Nella serie della HBO Il Trono di Spade, è celebre la colossale barriera di ghiaccio alta 210 metri e lunga 480 km che protegge i Sette Regni dalle Terre dell'Eterno Inverno, e tiene alla larga giganti e non morti.

Tale fortificazione, custodita giornalmente e meticolosamente dai Guardiani della Notte, è immaginata spessa circa 10 metri, quel tanto che basta per permettere a una decina di cavalieri di cavalcare fianco a fianco sulla sua sommità. La sua età si attesterebbe intorno agli 8000 anni e sarebbe stata costruita dai Figli della foresta, con l'aiuto dei giganti e il ricorso alla magia.

La Barriera protegge sia dal Popolo Libero, tribù di cacciatori primitivi che gli uomini civilizzati dei Sette Regni chiamano con disprezzo i Bruti, sia dagli Estranei, creature dai profondi occhi blu dotate della capacità di rianimare i defunti e arruolarli come zombie tra le proprie file. Sebbene la Barriera sia concettualmente un'opera di fantasia, la sua idea prende spunto da una grande opera reale. Lo stesso scrittore George R.R. Martin ha più volte ammesso che progettò questa grande struttura quando andò da turista in Gran Bretagna e visitò i resti del Vallo di Adriano.

Quest'ultima era un’imponente fortificazione in pietra del II secolo d.C. che, tagliando in due l’isola per circa 120 km, separava la provincia romana di Britannia dalla Caledonia (Scozia). I forti che costellano la Barriera sono 19, proprio come quelli presenti lungo il tracciato del Vallo Antonino, eretto 160 chilometri più a nord come estremo baluardo del sistema difensivo.

Simili sono anche le minacce al di là della Barriera e del Vallo. Da una parte civiltà avanzate, dall'altra una popolazione indigena che nel caso del Vallo di Adriano era rappresentata dagli scozzesi che più volte diedero del filo da torcere ai Romani.

