Game of Thrones, ecco cosa pensa Emilia Clarke dei numerosi spin-off in arrivo

Sono passati dieci anni da quando la prima stagione di Game of Thrones ha debuttato cambiando per sempre la vita degli attori protagonisti e la storia della tv. Emilia Clarke recentemente è stata intervistata da Entertainment Weekly per parlare dello show e ha rivelato anche i suoi pensieri sui numerosi progetti spin-off.

HBO sta procedendo a vele spiegate con l'espansione del regno di Westeros nell'era dello streaming, l'azienda sfrutterà appieno il lavoro e il talento di George RR Martin.



Daenerys Targaryen era tra i personaggi preferiti dai fan sin dall'inizio dello show, ma, verso la fine, la storia aveva un altro piano per la Regina dei Draghi e il contraccolpo è arrivato molto forte.

E nonostante tutto ciò che è venuto dopo, le pressioni della fama, i suoi sentimenti complicati sull'arco finale di Daenerys, i suoi problemi di salute durante la produzione, Clarke ricorda quei primi giorni con affetto.

"Guardo indietro alla persona che era e dico, 'Non hai davvero idea di cosa sta arrivando’. Ed è stato bellissimo per questo. Eravamo tutti molto giovani e inconsapevoli di come sarebbe stato ricevuto dal pubblico. Quella prima stagione è stata una gioia e molto divertente".

Riguardo agli spin-off l’attrice ha detto: "È semplicemente inevitabile. Io gli auguro il meglio, sarà qualunque cosa sarà, ma ovviamente stanno facendo di più. Non puoi creare qualcosa di così grande e non far sì che le persone dicano: "Cos'altro c’è? Questo è davvero buono! Voglio vederne di più!'"



Emilia non ha perso l’occasione per fare gli auguri a Miguel Sapochnik, il regista di episodi di spicco di Game of Thrones come "Battle of the Bastards", "Hardhome" e "The Bells", che è stato confermato come co-showrunner della serie prequel incentrata sui Targaryen House of Dragon: "Lo amo completamente, quindi non ho dubbi che sarà un enorme successo, perché è un genio".



Scoprite tutte le novità in arrivo su Sky per l'Iron anniversary di Game of Thrones e guardate il nuovo trailer rilasciato da HBO della stagione finale di Game of Thrones proprio in occasione dei festeggiamenti del decennale.