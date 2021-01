Game of Thrones: ecco cosa ne pensa Sean Bean del destino di Ned Stark

Game of Thrones ha debuttato nel 2011 su HBO ed è rapidamente diventata una delle serie più seguite e amate al mondo. Ispirata alla serie di libri di George R. R. Martin, lo show è terminato dopo otto stagioni tra fantasy, azione, romanticismo e morte.

La conclusione della prima stagione lasciò i fan senza parole a causa della decapitazione di Ned Stark interpretato da Sean Bean. I fan all'epoca hanno assistito all'uccisione in modo brutale di chi pensavano fosse il protagonista dello show, adesso Bean ha rivelato le sue emozioni del momento.



"Fu orrore, incredulità e rassegnazione, Joffrey aveva cambiato idea sull'esilio di Ned e poi si rese conto che stava vedendo sua figlia Arya per l'ultima volta", ha ricordato Bean a Entertainment Weekly. "Stavo cercando di pensare a tutte queste cose. Non era solo, 'Oh Dio, mi stanno tagliando la testa.' Quel mix di sentimenti è ciò che lo ha reso quello che è, suppongo."



Come se assistere a questa scena non fosse stato già abbastanza orribile per il pubblico, l'attore ricorda quel giorno sul set.



"Ci è voluto circa un giorno intero per filmarlo, e devi solo concentrarti solo sul fatto che stai per incontrare la tua morte", ha ammesso Bean. "All'epoca ero molto eccitato, e le reazioni di tutti gli altri sono state fantastiche. È stato molto commovente con molto pathos."



Nella scena finale, Ned sussurra qualcosa a se stesso, elemento che non è sfuggito ai fan che per dieci anni hanno elaborato teorie su questo mistero. Secondo un regista di Game of Thrones, Bean ha inventato ciò che ha detto e non era direttamente correlato agli eventi della narrazione.



"Bean ha chiesto a qualcuno quale sarebbe stata una preghiera appropriata per qualcuno del suo credo", ha detto Alan Taylor nel libro di James Hibberd Fire Cannot Kill a Dragon. "La gente ha cercato di indovinare quello che ha detto, ma è qualcosa che Sean ha creato sulla base di questo."



La morte di Ned è stata solo la prima tra le scioccanti morti di personaggi importanti per cui Game of Thrones è diventato famoso. Scopri i migliori quattro finali di stagione di Game of Thrones e i numeri da capogiro di Game of Thrones.