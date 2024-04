Game of Thrones, cosa sappiamo sul sequel di Jon Snow: si farà o è stato cancellato?

Kit Harington ieri ha annunciato che la serie sequel spin-off di Game of Thrones su Jon Snow è stata momentaneamente accantonata. Uno dei progetti più attesi sull'universo della serie HBO di David Benioff e D.B. Weiss per il momento non si farà ma cerchiamo di capire se si tratta di una scelta definitiva o meno.

Dopo la messa in onda nel 2022 di House of the Dragon, la serie prequel di Game of Thrones, sono iniziate a circolare voci sul nuovo progetto con al centro Jon Snow, con Kit Harington pronto a riprendere il ruolo che l'ha reso famoso in tutto il mondo.



Ora il sequel su Jon Snow è andato in soffitta ma a gennaio Benioff e Weiss non avevano del tutto escluso la possibilità di realizzare lo show:"Sarebbe fantastico, niente ci farebbe più felici che lavorare con le persone di quello show. Ma ci sono molte altre modalità per far si che accada, nuove ed eccitanti per tutti gli interessati. Inoltre, a meno che Kit non abbia fatto molto allenamento, è davvero pesante per un uomo di quarant'anni portarsi dietro un mantello così pesante, come se fossero 60 kg".



Weiss scherzò sulla vicenda, ipotizzando un ritorno di Jon Snow in età avanzata:"Forse quando avremo 80 anni e Kit si avvicinerà alla pensione potrà rimettersi quel mantello con del vero grigio nella barba". Le dichiarazioni dei due creatori di Game of Thrones erano comunque ambigue e non stupisce che il progetto sia stato messo da parte, almeno per il momento.



Vi terremo aggiornati su eventuali novità riguardo la serie sequel su Snow.

