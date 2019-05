Game of Thrones: cosa succede a Ghost nel series finale?

La conclusione di Game of Thrones è andata in onda, ed è arrivata la risposta a praticamente tutte le domande ancora rimaste irrisolte (che siano state gradito o meno dai fan è un'altra questione, poi), tra cui anche quella sul destino di Ghost, il metalupo di Jon Snow.

Come sicuramente avrete capito, nella news che segue ci sono degli spoiler sul finale di stagione di Game of Thrones, per cui se non siete in pari con la serie valutate in piena autonomia e a vostro rischio, se proseguire o meno nella lettura.

Uno dei momenti più discussi di questa stagione è stato l'addio tra Jon Snow e Ghost, il suo metalupo che lo aveva accompagnato fin dalla prima stagione. Con Jon che sarebbe andato a marciare verso King's Landing insieme a Daenerys, Ghost era stato affidato a Tormund, in viaggio nuovamente verso il Nord, al di là di quel che resta della Barriera. I fan erano rimasti piuttosto delusi quando hanno visto che il saluto di Jon a Ghost consisteva solamente in un cenno della testa, nessuna carezza, nessun sentito addio né nulla del genere.

Una piccola consolazione per questa delusione la si può trovare proprio nel finale della serie, quando dopo gli eventi che portano Jon a "riprendere il nero" e a ritornare alla Barriera, fanno sì che il personaggio e il metalupo si riuniscano di nuovo. Jon infatti raggiunge Tormund e gli altri nel gelido Nord, dove vediamo Jon e Ghost nuovamente uniti, come probabilmente era giusto che fosse.

Che ne pensate? Siete contenti della "reunion"?