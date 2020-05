Game of Thrones, che cosa è successo alla sacerdotessa rossa Kinvara?

Tra i tanti personaggi comparsi di sfuggita nelle otto stagioni di Game of Thrones, la sacerdotessa rossa Kinvara è probabilmente uno dei più interessanti e memorabili, anche perché secondo alcune teorie potrebbe essere la chiave di volta per il destino di Daenerys Targaryen.

La seguace di R'hllor, interpretata da Ania Bukstein, venne introdotta nella sesta stagione durante l'episodio The Door, in cui incontrò Tyrion Lannister e Varys nella Grande Piramide di Meereen. La donna diede il suo supporto alla Madre dei Draghi e dichiarò anche di ritenerla la reincarnazione di Azor Ahai. Per questo motivo, mandò diversi predicatori in giro per Essos a diffondere la parola. Seppur ci si potesse aspettare un maggior coinvolgimento del personaggio, Kinvara non è più apparsa in Got e il suo destino resta un mistero. Ma, visto il collegamento a Daenerys e visto che nello show venne specificato che Kinvara fosse anche l'Alta sacerdotessa del tempio rosso di Volantis, diversi fan hanno ipotizzato che il personaggio potrebbe aver avuto un ruolo decisivo negli eventi successivi allo show.



Secondo una delle teorie, infatti, Daenerys sarebbe ancora viva e gli stessi showrunner David Benioff e D.B. Weiss avrebbero confermato che dopo la sua morte per mano di Jon Snow, Drogon avesse portato il corpo della donna proprio a Volantis. Insomma, Kinvara potrebbe essere la persona in grado di riportare in vita Daenerys, visto che lo show ha più volte mostrato sacerdoti e sacerdotesse del Signore della Luce resuscitare personaggi (nello specifico, Thoros e Melisandre). Ricordiamo che i libri di George R. R. Martin non offrono nessun indizio in merito, dato che Kinvara è stata creata per lo show, e che ovviamente questa teoria non fa parte del canone dello show. Cosa ne pensate?



Vi lasciamo con il nostro speciale sulle incoerenze dell'ultima stagione di Game of Thrones.