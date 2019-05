Game of Thrones: cosa ha sussurrato Daenerys a Jorah?

Mentre Game of Thrones si avvicina alla fine, alcuni segreti sembrano destinati a rimanere tali per il pubblico. Uno di questi riguarda le parole che Ser Jorah Mormont ha sentito da Daenerys Targaryen durante la battaglia di Winterfell.

Nel penultimo episodio della stagione finale di Game of Thrones, prima di morire tra le braccia di Daenerys, Jorah ascolta le parole che il personaggio di Emilia Clarke gli sussurra all’orecchio. Il momento è ben visibile sullo schermo, ma la frase non si sente – e a quanto pare non sarà mai rivelata.

Iain Glen, l'attore che ha interpretato Ser Jorah nella serie della HBO, afferma che conserverà gelosamente per sé queste parole. "È qualcosa di completamente sincero e vero per quel momento, qualcosa che non dimenticherò mai" ha detto l’attore a Entertainment Weekly. "Amerò sempre queste parole, perché rappresentano qualcosa che nessuno saprà mai eccetto noi due. E questo è un ricordo a cui aggrapparmi."

In effetti, la sceneggiatura racconta qualcosa di simile. Nelle istruzioni per l'episodio 8x03, le parole di Daenerys per Jorah sono sempre state tenute segrete. Sembra che il copione recitasse più o meno: "Daenerys gli sussurra qualcosa che non sentirà mai e che non sapremo mai”. Ovviamente, Glen ha sentito bene quelle parole, anche se il suo personaggio era morto prima di averne la possibilità.

In attesa del gran finale, una delle domande dei fans è quale sarà lo scontro finale per il Trono di Spade. Intanto, il penultimo episodio di GOT è il più visto della storia.