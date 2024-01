Game of Thrones, i creatori della serie cambierebbero una sola cosa se potessero

Game of Thrones è stata senza dubbio una delle serie tv più apprezzate dal pubblico e dalla critica nello scorso decennio di prodotti per il piccolo schermo sempre più raffinati e ben ralizzati. Nonostante il grande successo c’è un particolare della serie che i due sceneggiatori, potendo tornare indietro, cambierebbero senza pensarci due volte.

Dopo aver parlato dei problemi di Kit Harrington una volta finito il suo lavoro su Game of Thrones, torniamo a parlare dello show HBO per riportare le parole di David Benioff e Dan Weiss a proposito di una soluzione narrativa a cui i due sceneggiatori hanno pensato soltanto a cose fatte e che rimpiangono di non aver portato sullo schermo.

Intervistati da The Hollywood Reporter a proposito de Il Problema dei 3 Corpi, i due hanno rilasciato anche delle dichiarazioni riguardanti l’adattamento dai romanzi di Geroge R.R. Martin, spiegando come abbiano un piccolo rimpianto per quanto concerna un personaggio in particolare.

Benioff ha spiegato: “Una cosa che vorrei avessimo fatto riguarda il personaggio di Mord, il carceriere”.

Weiss ha quindi aggiunto: “È stato un errore non riportare dentro la storia Mord. Abbiamo sempre parlato di farlo”.

Quindi Benioff ha continuato: “E avevamo la scena per farlo. C’è quella scena ambientata nella taverna”.

Weiss ha quindi concluso il botta e risposta chiarendo come sarebbero potute andare le cose: “Era Brennie o Il Mastino? Ci siamo accorti troppo tardi che Mord sarebbe potuto essere il gestore della taverna. Avremmo potuto avere quell’attore sullo sfondo che si comportasse esattamente come un carceriere, ma ora anche come un piccolo imprenditore. È stata un’idea così ovvia e scontata, però del giorno dopo”.

Rimpianti da sceneggiatori evidentemente attenti a ogni particolare e assolutamente esigenti con il proprio lavoro, pronti ad accorgersi dei propri errori anche di fronte a un meritatissimo successo su tutti i fronti.

In attesa di capire come si svilupperanno gli spin-off dello show, vi lasciamo alla storia di come Pedro Pascal abbia deciso di fare il provino per Game of Thrones.