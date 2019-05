Game of Thrones, D&D sapevano che il finale avrebbe deluso i fan

Il finale di Game of Thrones è ormai diventato oggetto di una delle più grosse isterie di massa che la storia del cinema e della televisione ricordi. A catalizzare l'ira degli spettatori ci sono loro, David Benioff e Dan Weiss, showrunner della serie targata HBO.

I fan di Game of Thrones di tutto il mondo sono concordi nel voler idealmente crocifiggere i due sceneggiatori, rei di aver scritto una stagione finale non degna di una delle serie più seguite ed apprezzate di sempre. Opinione comune è che D&D abbiano vissuto di rendita sugli scritti di George R.R. Martin, per poi andare in crisi quando la serie ha superato i libri.

Secondo quanto dichiarato durante una loro intervista ad Entertainment Weekly, però, Benioff e Weiss non sarebbero stati colti troppo di sorpresa da questa reazione: gli sceneggiatori, di fatto, erano consapevoli che scrivendo un finale del genere si sarebbero inimicati buona parte del pubblico. "Volevamo che la gente amasse il finale, era importantissimo per noi. Abbiamo passato 11 anni facendo questo. Sapevamo anche, però, che al di là di ciò che avremmo fatto ci sarebbe stata una parte degli spettatori che l'avrebbe odiato, che avrebbe odiato anche il migliore dei finali possibili. Non c'è modo di scrivere qualcosa per cui tutti dicano: 'Devo ammetterlo, concordo con ogni altra persona su questo pianeta sul fatto che questo fosse il modo migliore di concludere'. Non esiste nella realtà una cosa del genere, è impossibile" hanno dichiarato gli sceneggiatori più chiacchierati del momento.

Certo è, però, che forse non ci si aspettasse un dissenso su così larga scala, tale da portare un milione di fan a firmare una petizione per il remake della stagione. Piaccia o no, comunque, il finale di Game of Thrones sarà uno degli eventi televisivi più seguiti di sempre: 10 milioni di spettatori hanno già annunciato che salteranno il lavoro appositamente.