Game of Thrones, Daenerys risorge e dà il via alla nona stagione in una nuova fan-art

La delusione per il finale di Game of Thrones è ancora lontana dall'essere smaltita: sono tanti i fan dello show HBO che tentano ogni giorno di negare l'esistenza di quell'ottava stagione per molti così indigesta, proponendo possibili finali alternativi o, addirittura, immaginando stagioni successive che possano riparare i danni.

È quanto accade, ad esempio, in una fan-art che in queste ore sta incuriosendo un bel po' di fan sui social: nell'immagine vediamo quello che sarebbe a tutti gli effetti il punto di partenza di un'ipotetica nona stagione di Game of Thrones, nonché il tentativo di risanare una delle questioni peggio gestite da Benioff e Weiss.

La fan-art in questione ritrae infatti Kinvara, la sacerdotessa del tempio rosso di Volantis, resuscitare Daenerys proprio come fatto in precedenza da Melisandre con Jon Snow: un modo, dunque, per dare alla Madre dei Draghi una seconda possibilità dopo l'esplosione di follia, secondo la maggior parte dei fan completamente ingiustificata e frettolosa, che portò all'epilogo che tutti conosciamo durante le ultime battute della serie tratta da George R.R. Martin.

Critiche o no, comunque, ecco quanti Emmy ha vinto Game of Thrones nel corso degli anni; vediamo, inoltre, quali sono le vere età dei protagonisti di Game of Thrones.